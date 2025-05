Incidente sulla statale | traffico in tilt e lunghe file di auto

Un incidente sulla strada statale 16, nel tratto di Via Reale da Ravenna verso Alfonsine, ha causato gravi disagi al traffico martedì pomeriggio. Intorno alle 15, l'evento ha provocato lunghe code e il traffico si è completamente bloccato. Gli automobilisti sono stati costretti a soste prolungate in attesa che la situazione si normalizzasse.

Nel primo pomeriggio di martedì. Intorno alle 15, si è verificato un incidente lungo la strada statale 16, nel tratto chiamato Via Reale, da Ravenna verso Alfonsine. Si sono formate lunghe code con il traffico che è rimasto paralizzato.

