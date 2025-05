Incidente sul lavoro del 2019 | condannato il responsabile della ditta

Ad Avellino, si è concluso il processo relativo a un tragico incidente sul lavoro del 2019, che ha provocato la morte di un operaio 56enne. Il 63enne titolare dell'azienda è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e dovrà pagare un'ammenda di 4.000 euro, sottolineando l'importanza della responsabilità sul luogo di lavoro.

Avellino – È stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, oltre al pagamento di un'ammenda di 4.000 euro, il 63enne di San Sossio Baronia ritenuto responsabile dell'incidente sul lavoro costato la vita a un operaio 56enne di Vallesaccarda.

