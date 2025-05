Incidente Liverpool la polizia | Non è terrorismo I feriti sono 27 arrestato un 53enne – Il video

Un episodio drammatico ha scosso Liverpool, dove un’auto ha travolto i tifosi in festa dopo la vittoria nella Premier League, lasciando 27 feriti. La polizia britannica ha prontamente escluso la pista del terrorismo, definendo l’incidente come isolato. Un uomo di 53 anni è stato arrestato in relazione all’accaduto, mentre le indagini continuano. Di seguito, il video dell’incidente e ulteriori dettagli.

La polizia britannica ritiene che l'incidente di Liverpool non sia un atto di terrorismo. Ieri nella città del Regno Unito un'auto ha investito i tifosi del Liverpool che festeggiavano la vittoria nella Premier League. «Quello che posso dirvi è che riteniamo che si tratti di un episodio isolato e al momento non stiamo cercando altre persone in relazione ad esso», ha dichiarato nella notte di martedì 27 maggio Jennifer Sims, vice capo della polizia del Merseyside, in una conferenza stampa. Sims ha aggiunto che si ritiene che il conducente sia un uomo di 53 anni, arrestato poco dopo l'incidente. Il bilancio finale è di 27 feriti: due sono gravi, tra questi un bambino...

Cosa riportano altre fonti

