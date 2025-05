Incidente in piscina a Fano racconto choc del bagnino | La bimba era morta poi ha pianto

Un tragico incidente in piscina a Fano ha sconvolto la comunità locale, quando una bambina è stata dichiarata morta dopo un'ovvia mancanza di segni vitali. Nel drammatico racconto del bagnino, emerge una scena inquietante, seguita da un'improvvisa speranza. Le illustrazioni di quel momento angosciante mettono in luce la fragilità della vita e il potere dei soccorsi in situazioni estreme.

FANO - «La bambina era morta, era pallida con le labbra blu quando me l?hanno portata. Non ho sentito né il battito cardiaco né il respiro. Poi, dopo le pratiche di primo... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente in piscina a Fano, racconto choc del bagnino: «La bimba era morta, poi ha pianto»

