ANCONA - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Giannelli e l'ingresso della Galleria del Risorgimento. Lo schianto ha coinvolto due automobili: ferite due donne, di 68 e 63 anni, entrambe residenti nel territorio. Per loro... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Incidente fuori dalla galleria del Risorgimento, 2 auto coinvolte. Ci sono dei feriti

