Incidente frontale schianto tremendo | la morte in un attimo

Un tragico incidente stradale ha scosso Montichiari, dove un violento schianto frontale ha portato alla morte di un automobilista. La strada, che si piega appena dopo il rettilineo, diventa lo scenario di una devastante calamità , facendo vibrare il silenzio della campagna circostante. In questo contesto di pace, la vita può cambiare in un attimo, come dimostrano i dettagli di questo drammatico episodio.

La strada si piega appena, subito dopo il rettilineo, come se volesse prendere fiato prima della campagna. L’asfalto, lucido e ancora umido, riflette la luce bianca del mattino. Intorno, i campi di Montichiari si svegliano in silenzio, con le prime macchine che passano lente, e qualche trattore fermo sul ciglio. Nessuno ancora sa cosa sia successo. Ma l’odore di carburante nell’aria e le sirene che arrivano da lontano rompono la quiete di quella domenica sospesa tra la primavera e l’incubo. Il cratere lasciato sull’asfalto racconta la violenza dell’impatto meglio di qualunque parola. Lo scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale SPbs236, alle porte di Montichiari, ha ucciso sul colpo uno dei conducenti... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente frontale, schianto tremendo: la morte in un attimo

