Incidente a Limbiate tra auto e moto scende l’elicottero

Un grave incidente stradale è avvenuto a Limbiate, all’incrocio tra via Triese e via Risorgimento, coinvolgendo una moto e un'auto. L'intervento dell'elicottero è stato richiesto poco dopo le 12, per soccorrere due persone: un uomo di 51 anni e una donna. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Intervento dell’elicottero poco dopo le 12 a Limbiate per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’auto. Elicottero a Limbiate per un incidente tra auto e moto L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Triese e via Risorgimento. Sono coinvolte due persone, un uomo di 51 anni e una donna di 69 anni. Alla ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

