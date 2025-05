Incidente a Corsico ciclista investita da un automobilista | è in condizioni disperate

Martedì 27 maggio, un tragico incidente a Corsico ha coinvolto una ciclista investita da un automobilista in via Santa Adele, all'altezza del civico 15. La vittima, in condizioni disperate, è stata soccorsa dopo una chiamata al 112 giunta intorno alle 16. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sul tema della sicurezza stradale nella zona.

Drammatico incidente nel pomeriggio di martedì 27 maggio a Corsico. Una ciclista è stata investita da un automobilista in via Santa Adele, all'altezza del civico 15. La telefonata al 112 La chiamata al centralino del 112 è arrivata intorno alle 16. Il tragico incidente è avvenuto in una...

