Inchiesta ultrà Ferdico e Simoncini confessano l' omicidio dell' ex capo della curva dell' Inter Boiocchi

Un recente sviluppo nell'inchiesta sull'omicidio dell'ex capo della curva dell'Inter, Boicchi, ha portato alla confessione di Beretta, che si è autodenunciato come "mandante" dell'atroce delitto. Secondo le indagini, l'esecuzione sarebbe stata affidata a una terza persona per un compenso di 50mila euro, rivelando un inquietante intreccio tra violenza e criminalità organizzata nel mondo degli ultrà.

