Inchiesta sulla rete idrica l’affondo di Legambiente | Livello estremo di degrado morale politico e amministrativo

Legambiente Sicilia lancia un allarme sulla grave situazione della rete idrica di Agrigento, evidenziando un degrado morale, politico e amministrativo senza precedenti. In seguito all'inchiesta giudiziaria in corso, i rappresentanti dell'associazione denunciano la possibilità di gravi irregolarità e sollecitano un intervento immediato per risolvere le questioni che affliggono il servizio essenziale per la comunità.

Sul terremoto giudiziario che ha riguardato la rete idirca di Agrigento è intervenuta anche Legambiente Sicilia. “L’indagine della magistratura - dichiarano Tommaso Castronovo, presidente de Legambiente Sicilia e Daniele Gucciardo, presidente del circolo Rabat di Agrigento- - ipotizza fenomeni... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Inchiesta sulla rete idrica, l’affondo di Legambiente: “Livello estremo di degrado morale, politico e amministrativo”

