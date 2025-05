Inchiesta Dolce Vita | attesa ad Avellino la decisione sulle intercettazioni sensibili

Oggi, presso il Tribunale di Avellino, si terrà l'udienza preliminare dell'inchiesta “Dolce Vita”, avviata nel settembre 2023. Il caso riguarda presunti concorsi pubblici truccati nel Comune di Avellino e coinvolge dirigenti amministrativi. Si attende con attenzione la decisione sulle intercettazioni sensibili che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sullo scandalo.

È prevista questa mattina, presso il Tribunale di Avellino, l'udienza preliminare relativa all'inchiesta Dolce Vita, avviata nel settembre 2023. Il procedimento verte sull'ipotesi di concorsi pubblici truccati nel Comune di Avellino e coinvolge, a vario titolo, dirigenti amministrativi...

