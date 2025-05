Incendio nella casetta post-sisma | anziano sfollato un’altra volta

Un incendio devastante ha colpito una Sae nel villaggio Campagnano di San Severino, originato da un mozzicone di sigaretta acceso. L’episodio, avvenuto domenica pomeriggio, ha portato un altro anziano sfollato a subire le conseguenze di una tragedia già vissuta dopo il sisma. I dettagli della situazione e le implicazioni per la comunità locale emergono in questo articolo.

San Severino (Macerata), 27 maggio 2025 – Un mozzicone di sigaretta ancora acceso sarebbe la causa che ha scatenato l'incendio all'interno di una Sae nel villaggio Campagnano di San Severino. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. L'alloggio in via San Michele, dove ci sono circa un centinaio di abitazioni emergenziali, è stato devastato. Ospitava Giuseppe Marziali, un anziano di 72 anni, celibe. L'uomo si era allontanato dalla Sae intorno alle 15.30 di domenica per poi fare ritorno circa tre ore più tardi, trovando la sua casa avvolta dal fumo. L'anziano ha avvertito subito un forte odore di bruciato e, una volta aperta la porta, si è reso conto di quanto era avvenuto...