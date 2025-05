Incendio in un fienile Attimi di paura a Galeazza

Un vasto incendio ha colto di sorpresa gli abitanti di Galeazza sabato sera, investendo un fienile di un'abitazione. Gli attimi di paura si sono intensificati quando sono emerse ipotesi di dolo, con un'auto che sarebbe fuggita poco prima dell'innesco delle fiamme. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha attivato le operazioni di soccorso.

Serata di apprensione sabato a Galeazza, a pochi passi da XII Morelli, per un vasto incendio che ha visto coinvolto un fienile di un’abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, l’atto pare essere doloso in quanto si parlerebbe di un’auto che sarebbe scappata poco prima che si sprigionassero le fiamme. Un incendio importante che ha visto coinvolte 6 squadre dei vigili del fuoco tra Cento, San Giovanni Persiceto e San Felice sul Panaro. Sul posto, anche i carabinieri di Cento e quelli di San Giovanni a cui è affidata l’indagine per capire cosa sia accaduto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un fienile. Attimi di paura a Galeazza

