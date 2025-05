Incendio in casa distrugge una famiglia papà e figli di 5 e 8 anni morti tra le fiamme

Un tragico incendio ad Attiches ha stravolto la vita di una famiglia, con la morte di un padre e dei suoi due giovani figli, di 5 e 8 anni. La calamità ha colpito questa tranquilla cittadina, situata a sud di Lilla, lasciando la comunità in stato di shock e dolore. Le fiamme hanno avvolto la loro casa lungo rue Jean-Baptiste Collette, portando via prematuramente tre vite.

La tranquillità di una piccola cittadina è stata infranta da un incendio devastante che ha spezzato tre vite in poche ore. È successo ad Attiches, un comune di circa 2.300 abitanti situato a sud di Lilla, dove le fiamme hanno inghiottito una casa lungo rue Jean-Baptiste Collette, lasciando dietro di sé solo macerie e dolore. Nell’abitazione dormiva una giovane famiglia: padre, madre e quattro bambini. Quando il fuoco ha iniziato a propagarsi, era ancora notte fonda, intorno alle 4 di martedì 27 maggio. E il risveglio è stato, per alcuni, senza via di scampo. I vigili del fuoco francesi, accorsi tempestivamente sul posto, hanno lottato per tre ore prima di riuscire a domare le fiamme... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

