Incendio doloso nella notte data alle fiamme l' auto di Davide Barzan

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio doloso ha coinvolto l'auto del criminalista Davide Barzan a Riccione. Il sinistro è scoppiato poco prima delle 2 in viale Diaz, vicino alla sua abitazione, devastando il suv della BMW. Le circostanze del rogo sollevano preoccupazioni e domande sulla sicurezza nella zona.

Incendio doloso, nella notte tra lunedì e martedì, a Riccione dove ad essere stata data alle fiamme è stata l'auto del criminalista Davide Barzan. Secondo quanto emerso, il rogo è divampato poco prima delle 2 in viale Diaz, nei pressi dell'abitazione, dove era parcheggiato il suv della Bmw.

