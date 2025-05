Incendio divampa in ditta | il titolare è stato portato in ospedale danni ingenti

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio ha devastato la ditta "Giardini d'Autore" a Gussago, specializzata in giardinaggio e lavorazione del legno. Il titolare, presente nel capannone al momento dell'incendio, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Danni ingenti sono stati riportati, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Un incendio divampato nel cuore della notte ha causato paura e danni importanti alla "Giardini d'Autore", azienda di Gussago specializzata in giardinaggio e lavorazione del legno. È successo intorno alle 3.30 di martedì 28 maggio, in un capannone dove in quel momento si trovava solo il titolare...

