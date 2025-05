Incendio a Cassano Murge | fiamme divampano all' ultimo piano di una palazzina

Nel tardo pomeriggio, un incendio è scoppiato all'ultimo piano di una palazzina a Cassano Murge, nel Barese. Le fiamme hanno allertato le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute prontamente per domare il rogo. Sul posto sono giunte anche le Forze dell'Ordine, mentre al momento le cause dell'incendio rimangono sconosciute.

🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incendio a Cassano Murge: fiamme divampano all'ultimo piano di una palazzina

