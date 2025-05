Inaugurazione del nuovo lastricato a Rapale

Sabato 31 maggio alle 17.30 si terrà l'inaugurazione del nuovo lastricato nella frazione di Rapale, nel comune di Bucine. L'intervento, finanziato per oltre 107mila euro dal Gal Aretino attraverso il PSR 2014-2020, ha un costo complessivo di 136mila euro e rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale della zona. Un evento da non perdere!

