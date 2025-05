Inaugurato a Zanzibar il Centro di simulazione neonatale

Il 23 maggio scorso è stato inaugurato a Zanzibar il Centro di Simulazione Neonatale presso l'ospedale Kivunge. Questo progetto rappresenta una sinergia di competenze tra il Centro Nina dell'Aoup, diretto da Armando Cuttano e certificato dall'American Heart Association, e altri enti coordinatori, con l'obiettivo di migliorare la formazione e l'assistenza sanitaria per i neonati.

