Inaugurata la targa per Elena Mancini

La città ha reso omaggio a Elena Mancini, fondatrice e ex presidente del "Grano", con l'inaugurazione di una targa commemorativa. A due anni dalla sua scomparsa, il tributo celebra il suo straordinario impegno nell'educazione e nel volontariato, lasciando un'eredità di insegnamenti e valori per le generazioni future. Gli studenti e le associazioni la ricordano con gratitudine e affetto.

È stato un doveroso omaggio, da parte della città, a chi nella vita ha dato e insegnato tanto. Dai suoi studenti di medie e liceo alle associazioni di volontariato di cui era una decana. L’esempio di Elena Mancini, fondatrice ed ex presidente del "Grano" scomparsa due anni fa a 75 anni, sarà racchiuso per sempre non solo nei cuori dei pietrasantini ma anche nella targa inaugurata sabato nell’atrio degli uffici comunali di via Capriglia alla presenza di decine di persone (nella foto). All’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale su proposta del capogruppo Daniele Taccola (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) e accolta dal consiglio comunale, ha preso parte la presidente del consiglio Paola Brizzolari, la quale insieme a cittadini, volontari, familiari e amici di Elena ha voluto rendere omaggio a una figura diventata, in punta di piedi, un riferimento per la comunità... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata la targa per Elena Mancini

