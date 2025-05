In viale Bonaini sanificazione e divieto di sosta all' ingresso della galleria Don Sturzo

In viale Bonaini, sono stati effettuati lavori di sanificazione e ripristino del marciapiede di fronte alla galleria Don Sturzo. L'intervento, realizzato da Pisamo su incarico del Comune di Pisa, ha migliorato le condizioni igieniche e di sicurezza della zona, che collega via Benedetto Croce a viale Bonaini. Inoltre, è stato imposto un divieto di sosta per facilitare i lavori.