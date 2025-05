In via Broseta i ladri di… citofoni

A Bergamo, in via Broseta, si è verificato un furto insolito: ladri di video citofoni hanno colpito nel pomeriggio di lunedì 26 maggio. La notizia, condivisa sulla pagina Facebook "Sei di Bergamo Se...", mette in luce un fenomeno sorprendente ma non unico, in un contesto in cui furti simili sono stati segnalati in altre parti d'Italia.

Bergamo. “Grazie ai ladri di video citofoni che oggi pomeriggio (lunedì 26 maggio per chi legge, ndr) hanno agito in via Broseta”. La denuncia corre sulla pagina Facebook ‘Sei di Bergamo Se.’. Un furto, all’apparenza, senz’altro insolito, anche se le cronache a livello nazionale raccontano di altri episodi come questo. I ladri, infatti, sarebbero sempre più spesso a caccia di ottone, rivenduto a un prezzo che può arrivare a cinque euro al chilo. Non è chiaro se valga anche per la pulsantiera del citofono in questione, ma la placca del metallo che ricopre un citofono, se di nuova fattura, può fruttare anche mille euro... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In via Broseta i ladri di… citofoni

Approfondimenti da altre fonti

In via Broseta i ladri di… citofoni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Antonello Venditti - In Questo Mondo Di Ladri (videoclip)