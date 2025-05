In Sudan un’epidemia di colera causa 172 morti in una settimana

Un'epidemia di colera in Sudan ha provocato almeno 172 decessi in una sola settimana, come riportato il 27 maggio dal ministero della salute. Questa crisi sanitaria è strettamente connessa agli effetti devastanti della guerra civile nel paese, complicando ulteriormente la già precaria situazione sociale e sanitaria. Scopri di più sui drammi che affliggono la popolazione sudanese e le sfide che devono affrontare quotidianamente.

Almeno 172 decessi legati al colera sono stati registrati in una settimana in Sudan, ha annunciato il 27 maggio il ministero della salute. L’epidemia è strettamente legata alla guerra civile in corso. Leggi... 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Sudan un’epidemia di colera causa 172 morti in una settimana

