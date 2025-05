In Sudan oltre alla guerra c' è un' altra emergenza Il clima

In Sudan, oltre al conflitto armato, si profila un'emergenza climatica che richiede attenzione urgente. In questo contesto, la nuova sala di controllo italiana per i servizi di allerta precoce rappresenta una speranza concreta. Grazie alla tecnologia e all'expertise italiana, questo sistema innovativo mira a salvare migliaia di vite, affrontando con determinazione le sfide ambientali e umanitarie del paese.

C'è molto di italiano nella nuova sala di controllo che coordina i servizi di allerta precoce del paese. Che possono salvare migliaia di vite... 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - In Sudan oltre alla guerra c'è un'altra emergenza. Il clima

