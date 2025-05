In Sicilia pronti 100 milioni per le zone industriali | nel progetto c’è anche l’area Aragona-Favara

Il governo siciliano ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro per il rilancio delle zone industriali, comprendendo anche l'area di Aragona-Favara. Questo progetto mira a migliorare le infrastrutture, facilitare la logistica e ridurre i costi operativi, rendendo le aziende locali più competitive. È un passo cruciale per sostenere la crescita economica e stimolare lo sviluppo industriale della regione.

C'è anche la zona di Aragona-Favara nel piano di investimento regionale per il rilancio delle aree industriali siciliane. "Investire nelle infrastrutture industriali significa agevolare la logistica, ridurre i costi operativi e accrescere la competitività delle aziende siciliane. È fondamentale...

