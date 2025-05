In retromarcia contro la saracinesca di un’ottica del Cep | danni per migliaia di euro trovata un' auto bruciata

Un nuovo episodio di vandalismo colpisce la zona del Cep: nella notte, un'ottica è stata presa di mira da ladri che, utilizzando un'auto, hanno tentato di forzare l'ingresso del negozio MarOttica. Il raid ha provocato danni ingenti e, a seguito dell’azione criminosa, è stata trovata un’auto incendiata nei pressi. I carabinieri stanno indagando su questo grave fatto che segue altri atti simili nella zona.

Dopo distributori di carburante e centri scommesse, è toccato a un'ottica del Cep. I carabinieri indagano su un tentativo di furto avvenuto stanotte in via Pietro Scaglione. I ladri avrebbero utilizzato una Fiat Panda per colpire in retromarcia la saracinesca del negozio MarOttica. Al... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - In retromarcia contro la saracinesca di un’ottica del Cep: danni per migliaia di euro, trovata un'auto bruciata

