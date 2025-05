In questo momento sarebbe pazzo pensarci

In un momento inaspettato, si fa strada la possibilità che Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter, possa accettare un'offerta dall'Hilal, club saudita, per guidarlo durante i prossimi Mondiali per club. Questo rumor, emerso da Milano e rimbalzato in tutta Italia, suscita interrogativi sul futuro del tecnico e sul mercato calcistico internazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante proposta.

Una voce costante è stata estesa da Milano (e Italia) nelle ultime settimane: L'Hilal è stato lanciato dall'Arabia Saudita a Simone Inzaghi per essere il suo allenatore già nei Mondiali del club, offrendo 50 milioni per stagione. Una situazione che ha causato speculazioni di tutti i tipi Prima della grande finale dei campioni che dovrà affrontare l'Inter e PSG questo sabato a Monaco. Qualcosa per il quale, ovviamente, a Simone Inzaghi è stato chiesto oggi a Milano, sfruttando la "Giornata dei media" prima della finale dei campioni...

