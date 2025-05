In quattro tentano di strangolare un infermiere in ospedale | rissa al pronto soccorso a Palermo

Un grave episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, dove quattro persone hanno tentato di strangolare un infermiere. Gli aggressori, presumibilmente familiari di una paziente ricoverata, hanno anche aggredito un vigilante intervenuto in difesa del sanitario. L'incidente scuote il già complesso ambiente ospedaliero, sollevando interrogativi sulla sicurezza del personale sanitario.

Quattro persone hanno tentato di strangolare un infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Gli aggressori sarebbero i familiari di una paziente ricoverata. Aggredito anche un vigilante che avrebbe cercato di difendere il sanitario...

