In Portogallo e Romania la destra estrema usa il calcio per guadagnare consensi

In Portogallo e Romania, la destra estrema sta sfruttando il calcio come strumento per raccogliere consensi. In queste nazioni, il legame tra sport e politica si intensifica, trasformando il mondo del pallone in una "palestra" per i politici populisti. Questo fenomeno si è rivelato particolarmente evidente nelle recenti elezioni, evidenziando come il calcio possa influenzare dinamiche politiche cruciali.

Si sa, il calcio e la politica vanno spesso a braccetto, ma, a volte, il loro legame può essere addirittura più stretto. Non di rado, infatti, il pallone sembra venire usato come «palestra» per la formazione di politici della destra populista, come confermano le recenti tornate elettorali in Portogallo e Romania, dominate da due figure che, sebbene sconfitte, hanno lo stesso ottenuto risultati sorprendenti. Stiamo parlando di André Ventura, leader e fondatore del partito di estrema destra portoghese Chega, e di George Simion, suo emulo a capo dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni. Sono entrambi piuttosto giovani (Ventura ha quarantadue anni, mentre Simion, trentotto), nazionalisti e con un passato in cui il calcio ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita della loro popolarità e nel consolidamento delle loro idee politiche... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - In Portogallo e Romania la destra estrema usa il calcio per guadagnare consensi

