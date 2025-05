In Piemonte arrivano le body cam per il personale di sicurezza sui treni

In Piemonte, la sicurezza sui treni si rafforza con l'introduzione delle body cam per il personale di Fs Security. A partire da oggi, una sperimentazione di quattro mesi coinvolgerà nove dispositivi, con l'obiettivo di migliorare la protezione dei passeggeri e del personale stesso, sottolineando l'impegno di Fs nel garantire un ambiente di viaggio più sicuro.

Il personale di sicurezza sui treni avrà le bodycam. È partita oggi in Piemonte la sperimentazione per il personale di Fs Security. "Per i prossimi quattro mesi - spiega Fs - gli operatori avranno a disposizione nove dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del...

