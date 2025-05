In pensione 5 anni prima con una sola mossa

Scopri come andare in pensione cinque anni prima grazie a un'unica strategia: il riscatto dei contributi. La recente circolare dell'Inps illustra la pace contributiva, uno strumento fondamentale per accumulare risorse e ottenere l'assegno previdenziale desiderato. Approfitta di questa opportunità per pianificare il tuo futuro con anticipo e ottenere il massimo dai tuoi diritti previdenziali.

Per ridurre il tempo che separa dall’uscita dal lavoro e accedere alla pensione, è possibile riscattare fino a cinque anni di contributi. Una recente circolare Inps ha chiarito i dettagli di uno strumento chiave per accumulare risorse in vista dell’assegno previdenziale: la pace contributiva. Come specifica l’istituto di previdenza sociale, questa misura, introdotta dalla legge di Bilancio, consente ai lavoratori di "integrare fino a cinque anni nella propria storia contributiva attraverso il riscatto di periodi privi di contribuzione". Questi anni si possono sommare a quelli già previsti da una misura sperimentale attiva tra il 2019 e il 2021... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In pensione 5 anni prima con una sola mossa

Altre fonti ne stanno dando notizia

In pensione prima se hai la patente: ecco come funziona; Pensioni, ecco come prendere 750 euro al mese con soli 5 anni di contributi versati: a chi spetta e requisiti; In pensione 5 anni prima con una sola mossa | .it; Pensioni, quando ci andremo e quanto varrà l'assegno? I nuovi requisiti per il 2025 e le regole: i calcoli da fare con il «pensionometro». 🔗Cosa riportano altre fonti

Pensione con 5 anni di contributi: requisiti, come andarci e ottenere più di 700 euro - Guida alla pensione con 5 anni di contributi: requisiti, modalità di accesso e soluzioni per aumentare l'assegno oltre i 700 euro mensili. 🔗Da tag24.it

Pensione con 5 anni di contributi/ Chi può e come farlo: non è un miraggio - Pensione con 5 anni di contributi riservata esclusivamente ad una platea specifica. Ecco a chi e quanto si percepisce al mese ... 🔗Da ilsussidiario.net

Forse puoi andare in pensione 5 anni prima