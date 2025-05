In millecinquecento alla manifestazione per Gaza e la Palestina libere

A Trieste, circa millecinquecento manifestanti si sono riuniti per esprimere solidarietà al popolo palestinese, colpito da una crisi devastante. Con oltre 50 mila civili uccisi da inizio conflitto tra Israele e Hamas, il corteo, caratterizzato da bandiere arcobaleno, chiede una Palestina libera e giustizia per le vittime. Un'iniziativa che riflette la crescente mobilitazione per i diritti umani a livello globale.

TRIESTE - Sono in mille cinquecento a sfilare per supportare il popolo palestinese nella striscia di Gaza, dove sono stati uccisi oltre 50 mila civili dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Nel corteo che sta sfilando ordinatamente presenti quasi esclusivamente bandiere arcobaleno della... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - In millecinquecento alla manifestazione per Gaza e la Palestina libere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un fiume di gente in strada: La Piana per la Palestina; La Piana per la Palestina: 1500 in corteo; Sesto: più di mille persone alla manifestazione a sostegno della Palestina; Il centrosinistra prepara una manifestazione per Gaza. “Fermare il massacro”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Opposizioni annunciano manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno: “In piazza contro il massacro” - Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra lanciano la manifestazione unitaria per protestare contro il massacro a Gaza e "i crimini del governo ... 🔗fanpage.it scrive

“Il 7 giugno manifestazione a Roma per fermare il massacro a Gaza”: la nota congiunta di Pd, M5s e Verdi-Sinistra - Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli confermano la mobilitazione unitaria per la Palestina ... 🔗Come scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra a Gaza, manifestazione pro Palestina del centrosinistra: ipotesi 7 giugno - Il Pd fa sapere che il centrosinistra intende organizzare una mobilitazione nazionale per "fermare il massacro" nella Striscia. Emergono le perplessità di Iv, Azione e Più Europa: "Non sia veicolo di ... 🔗tg24.sky.it scrive

Sciopero generale in Palestina a sostegno dello sciopero della fame di 1500 prigionieri nelle…