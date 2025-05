In mille cinquecento alla manifestazione per Gaza e la Palestina libere

A Trieste, circa 1500 persone si sono unite in una manifestazione per esprimere solidarietà al popolo palestinese, nel contesto del drammatico conflitto tra Israele e Hamas che ha causato oltre 50.000 vittime civili nella striscia di Gaza. I partecipanti, che sfilano ordinatamente, portano prevalentemente bandiere arcobaleno, simbolo di pace e inclusione, per chiedere un intervento e una risoluzione pacifica della crisi.

TRIESTE - Sono in mille cinquecento a sfilare per supportare il popolo palestinese nella striscia di Gaza, dove sono stati uccisi oltre 50 mila civili dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Nel corteo che sta sfilando ordinatamente presenti quasi esclusivamente bandiere arcobaleno della...

