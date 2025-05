In Libia ancora scontri ma non si fermano i respingimenti Un mercantile consegna 35 naufraghi

In Libia, continuano a infuriare gli scontri mentre le operazioni di respingimento delle persone migranti non si arrestano. Un mercantile ha salvato 35 naufraghi da una carretta del mare, su cui viaggiavano 113 persone. SOS Méditerranée ha soccorso 53 individui, soprattutto bambini, mentre il restante gruppo è stato recuperato da un rimorchiatore. Solo le navi civili hanno risposto alla richiesta di aiuto in un contesto di crisi umanitaria.

Erano su una carretta del mare con a bordo 113 persone. Sos Méditerranée ne soccorre 53, soprattutto bambini, gli altri salvati da un rimorchiatore. Solo navi civili hanno risposto alla richiesta di aiuto...

