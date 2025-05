In Italia solo il 23% dei nuclei famigliari ha in casa dei minori la famiglia tradizionale arretra crescono single e over 65 soli o in coppia

In Italia, solo il 23% delle famiglie ospita minori, segnando un significativo allontanamento dalla tradizionale figura familiare. La società si sta trasformando, con un aumento di single e coppie di over 65 che vivono soli. Questo cambiamento riflette nuovi modelli di convivenza, distaccandosi dall'immagine ideale della famiglia del Mulino Bianco, composta da genitori e figli.

