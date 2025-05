In Italia mutui in crescita grazie ai tassi in calo e alle surroghe

Nel primo trimestre 2025, l'Italia vede una vivace crescita nel mercato dei mutui, trainata da un calo dei tassi e dall'incremento delle surroghe. Secondo la Bussola Mutui di CRIF e MutuiSupermarket.it, le erogazioni hanno registrato un notevole +28,8% nel quarto trimestre 2024, mentre la domanda è aumentata del +22,4%, evidenziando un rinnovato interesse per il finanziare l'acquisto di immobili.

La Bussola Mutui del primo trimestre 2025, elaborata da CRIF e MutuiSupermarket.it, ha registrato un aumento significativo delle erogazioni e della domanda di mutui. Nel quarto trimestre 2024, le erogazioni sono cresciute del +28,8%, mentre la domanda nel primo trimestre 2025 ha segnato un +22,4%. Numeri davvero importanti per il settore e di incentivo per investimenti importanti. Un ruolo centrale lo ha avuto il settore delle surroghe, che sul canale online ha rappresentato il 40% delle erogazioni, vicino al record del 41% del secondo trimestre 2024. La tendenza riflette la volontà delle famiglie italiane di migliorare le proprie condizioni contrattuali grazie al calo dei tassi...

