In Italia da 31 anni ma ancora senza cittadinanza | non può essere il reddito a decidere se merito di essere italiana

L'ingiustizia di una vita senza cittadinanza si manifesta nella storia di Tchiche Touria, una donna marocchina che da 31 anni vive in Italia. A 50 anni, la sua lotta per un riconoscimento che sembra sfuggirle continua, sollevando interrogativi allettanti su cosa significhi veramente essere italiani. La sua esperienza mette in luce una questione cruciale: il reddito non dovrebbe determinare il diritto di appartenenza a una nazione.

Un grido di dolore forte, con la richiesta altrettanto decisa che le venga riconosciuta una cittadinanza italiana che attende da decenni. Si chiama Tchiche Touria, oggi ha 50 anni e vive nella Bassa: in Italia è arrivata giovanissima dal Marocco, convinta che qui avrebbe potuto lasciarsi alle spalle un passato non semplicissimo e iniziare a costruirsi un futuro migliore, per sé e per i suoi figli. In una lettera toccante ha concentrato i suoi pensieri, la sua delusione, la sua speranza. “Mi chiamo Tchiche Touria, sono una madre di cinque figli. Vivo in Italia da trentun anni. Si, trentuno. Una vita intera e per la terza volta sto inoltrando al Ministero la mia richiesta di Cittadinanza... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “In Italia da 31 anni, ma ancora senza cittadinanza: non può essere il reddito a decidere se merito di essere italiana”

Su questo argomento da altre fonti

