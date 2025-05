In Italia aumenta sempre più il lavoro povero

In Italia, il fenomeno del lavoro povero è in costante crescita, con gravi implicazioni sociali e economiche. Secondo il Cardinale Zuppi, questo aumento contribuisce a intensificare le disuguaglianze di genere, evidenziando una realtà sempre più preoccupante nel mercato del lavoro. L'approfondimento di Antonella Mitola esplora le cause e le conseguenze di questa emergenza sociale.

In Italia aumenta sempre più il lavoro povero che, secondo il Cardinale Zuppi, aumenta le disuguaglianze di genere. Servizio di Antonella Mitola. In Italia aumenta sempre più il lavoro povero TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - In Italia aumenta sempre più il lavoro povero

In Italia aumenta sempre più il lavoro povero