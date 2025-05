In Francia la battaglia per la vita non è affatto un’esclusiva cattolica

In Francia, il dibattito sulla vita e la morte trascende le barriere religiose, rivelando una società in crisi di valori. Le dichiarazioni choc, riflessioni di disillusione e disperazione, evidenziano un crescente clima di incertezza. Questo articolo esplora come la lotta per la dignità e il diritto alla vita coinvolga tutti, non solo le comunità cattoliche, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide contemporanee.

"Al tuo posto preferirei morire.". "Non hai mai avuto voglia di suicidarti?". "Io non avrei la forza di continuare una vita simile.". "Sono abituati alle piccole frasi assassine, alla compassione m.

