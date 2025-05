In Fiera la decima edizione di Expocook | dai cooking show al campionato mondiale della pizza il programma

Dal 14 al 16 settembre, la Fiera del Mediterraneo ospiterà la decima edizione di Expocook, un evento dedicato al gusto e alle sue infinite sfaccettature. Con cooking show, il Campionato Mondiale della Pizza e un programma ricco di novità, sarà un'importante occasione per celebrare la cultura gastronomica siciliana e condividere le esperienze accumulate. Scopri tutto ciò che questa edizione ha da offrire!

Dal 14 al 16 settembre la decima edizione di Expocook. La fiera del gusto e di tutto ciò che vi gira intorno svolgerà in una Fiera del Mediterraneo nuova e più grande. Sarà l’occasione per portare in Sicilia, dove Expocook è nata e cresciuta, i risultati e i contatti conquistati lo scorso marzo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - In Fiera la decima edizione di Expocook: dai cooking show al campionato mondiale della pizza, il programma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Expocook. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Torna Expocook a Palermo, dal 14 al 16 settembre alla Fiera del Mediterraneo - PALERMO (ITALPRESS) – La principale vetrina per il food, siciliano e non, torna a Palermo per la sua decima edizione: dal 14 al 16 settembre la Fiera del Mediterraneo ospiterà Expocook, facendo da epi ... 🔗Secondo msn.com

Torna a settembre Expocook, Muratore “puntiamo a diventare evento internazionale” - Presemtata a Palazzo Palagonia, sede del Comune di Palermo, la decima edizione di Expocook, la fiera di settore horeca e gastronomia che ogni anno porta ospiti di livlello internazionale. Appuntamento ... 🔗Da blogsicilia.it

Forzinetti “Expocook aiuta a recuperare area Fiera del Mediterraneo” - PALERMO (ITALPRESS) - "Expocook si inserisce all'interno della rassegna annuale di eventi all'interno della Fiera del Mediterraneo. Come tutte le manifesta ... 🔗Come scrive italpress.com