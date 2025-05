In due hanno rapinato una tabaccheria con una pistola | condanna a 7 anni e mezzo per un 47enne

Carmelo Luparello, un 47enne di Favara, è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per una rapina avvenuta in una tabaccheria. Insieme a un complice, Luparello aveva minacciato il titolare con una pistola, costringendolo a consegnare 450 euro. La sentenza mette fine a un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.

Sette anni e sei mesi di reclusione per il 47enne favarese Carmelo Luparello accusato di avere messo a segno, insieme a un complice, una rapina a una tabaccheria nella quale avrebbero costretto il titolare, puntandogli contro una pistola, a consegnargli 450 euro presi dalla cassa e dal

