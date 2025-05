In corso vertice Conte-De Laurentiis si attendono novità nelle prossime ore

Un atteso vertice si svolge tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, con molte aspettative riguardo alle novità che potrebbero emergere. I tifosi del Napoli attendono ansiosamente aggiornamenti sulle decisioni e sulle strategie future della squadra. Seguiteci per gli sviluppi in tempo reale su questa importante riunione.

Si attendono novità dall’incontro tra Conte e ADL. E’ in corso un vertice tra l’allenatore del Napoli Antonio Conte ed il patron azzurro Aurelio De . L'articolo In corso vertice Conte-De Laurentiis, si attendono novità nelle prossime ore proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - In corso vertice Conte-De Laurentiis, si attendono novità nelle prossime ore

