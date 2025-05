In corso le riprese del nuovo film con Chistian De Sica e Lillo titolo provvisorio Delitto sulle nevi

Sono iniziate le riprese del nuovo film "Delitto sulle nevi", che riunisce nuovamente Christian De Sica e Lillo, sotto la direzione di Eros Puglielli, già noto per "Cortina Express". Con un mix di commedia e mistero, questa produzione promette di catturare l'attenzione del pubblico e di portare nuovi colpi di scena sulle splendide montagne italiane.

Dopo Cortina Express, Eros Puglielli torna a dirigere Christian De Sica e Lillo in un nuovo film, provvisoriamente intitolato Delitto sulle nevi...

