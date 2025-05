In casa nascosti 126 kg di cocaina purissima | maxi sequestro da 14 milioni di euro nel Bresciano

Un maxisequestro di cocaina purissima è stato effettuato nel Bresciano, dove la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 126 kg di droga, del valore di circa 14 milioni di euro. L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio, volto a combattere il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza nella provincia.

Brescia, 27 maggio 2025 – Maxi sequestro di droga nel Bresciano; scovati oltre 126 kg di cocaina. E' il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Brescia nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio posto in essere dai Reparti del Comando Provinciale. I finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria hanno scoperto lo stupefacente dopo aver osservato movimenti sospetti di un uomo di origini albanesi che aveva in uso un'abitazione in un Comune della Provincia di Brescia. All'esito delle attivati di perquisizione, sono stati rinvenuti 109 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 126 chilogrammi, materiale utile al confezionamento dello stupefacente nonché denaro contante ritenuto frutto di attività criminale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it