In campo a sostegno dell' Ail | politici volontari e carabinieri tra calcio e solidarietà

Unire sport e solidarietà è l’obiettivo della "Partita del cuore", in programma sabato 31 maggio alle 18. Politici, volontari e carabinieri scendono in campo per sostenere l'Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Questo evento benefico rappresenta un'occasione speciale per promuovere la sensibilizzazione e il supporto alla ricerca, attraverso il calcio e la comunità. Unisciti a noi per fare la differenza!

Da una parte una rappresentativa di amministratori locali-regionali e volontari di varie associazioni, dall'altra una selezione dell'Arma dei carabinieri della provincia. Sono alcuni ingredienti di un appuntamento benefico targato 'Partita del cuore', in programma sabato 31 maggio alle 18, allo...

