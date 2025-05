In auto migliaia di euro di refurtiva

Il 20 maggio a Pisa, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini stranieri, pluripregiudicati e senza fissa dimora, con l'accusa di ricettazione. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto nella loro auto un'ingente quantità di refurtiva, del valore di migliaia di euro, suscitando preoccupazione per l'attività criminosa nella zona.

Tantissima la refurtiva trovata nella macchina. Nel pomeriggio del 20 maggio, a Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per ricettazione nei confronti di tre cittadini stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora. I tre individui, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati intorno alle 15:30, in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente quantitativo di oggetti preziosi (orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca), il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione...

