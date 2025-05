In auto con cocaina e duemila euro due arresti

Due uomini, un italiano di 45 anni e un albanese di 32, sono stati arrestati a Sampierdarena durante un controllo dei carabinieri. I due, trovati in possesso di cocaina e 2.000 euro in contante, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio, complici i loro precedenti penali. L'intervento delle forze dell'ordine sottolinea l'impegno nella lotta contro il traffico di droga nella regione.

Nell'ambito dei controlli sul territorio, effettuati dalla compagnia carabinieri di Sampierdarena, un italiano 45enne e un albanese 32enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, fermati a bordo di un'autovettura, essendo gravati da precedenti di... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - In auto con cocaina e duemila euro, due arresti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castellammare di Stabia, duemila euro per restituire auto rubata: arrestato per estorsione - L'uomo, stando alle risultanze investigative, avrebbe costretto un uomo di Pagani a consegnargli 2.000 euro per «ritrovare» la vettura della madre, in precedenza rubata. Per questo motivo ... 🔗Secondo ilmattino.it

“Duemila euro se rivuoi la tua auto”, tentano il cavallo di ritorno ma ci trovano la polizia: ARRESTATI - hanno inizio nel marzo 2024 quando un cittadino casertano si reca in commissariato per denunciare il furto della propria auto a Frattamaggiore. Successivamente la vittima viene contattata ... 🔗Da casertace.net

Auto truccata con botole per cocaina e soldi: 61enne arrestato con 34 mila euro e droga in A1. Cambio "magico" per aprire i nascondigli - Due botole nella Smart azionate con un ingegnoso sistema nascondevano cocaina e soldi. Il conducente, un 61enne di Roma è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle, ... 🔗Come scrive corrierediarezzo.it

Schlägerei im Bus.!