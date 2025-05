Imprese | nasce Know Your Partner scudo digitale contro rischi legali e fiscali

Nasce KYP – Know Your Partner, una piattaforma digitale italiana progettata per garantire la compliance operativa nella scelta e nel monitoraggio dei fornitori e partner aziendali. Questo innovativo strumento si propone di proteggere le imprese dai rischi legali e fiscali, ridefinendo gli standard di gestione e sorgendo come un efficace scudo digitale nel panorama della governance aziendale.

(Adnkronos) – Una nuova piattaforma digitale italiana che ridefinisce gli standard di compliance operativa nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori e dei propri partner. È KYP – Know Your Partner, uno strumento innovativo che mira a rivoluzionare la gestione della compliance in ottica di governo efficace e consapevole della supply chain nelle verifiche legali

