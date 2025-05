Imprese confiscate via libera dalla Regione al credito a tasso zero

La Regione ha approvato nuovi finanziamenti a tasso zero per le imprese confiscate soggette a misure di prevenzione, dando un'importante opportunità di rilancio. Inoltre, le start-up nel settore dell'agricoltura sociale potranno beneficiare di contributi a fondo perduto. Queste misure, decise dal governo Schifani nella recente riunione di giunta, rappresentano un passo significativo verso il supporto e la crescita di iniziative imprenditoriali in contesti difficili.

Via libera ai finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione. Per le start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale sarà consentita anche l’erogazione di contributi a fondo perduto. Il governo Schifani, oggi nella riunione di giunta, ha approvato lo... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Imprese confiscate, via libera dalla Regione al credito a tasso zero

Ne parlano su altre fonti

Sicilia. Imprese confiscate, via libera al decreto per il credito a tasso zero. Schifani: «Risorse per rilanciare gestione nella legalità» - Via libera ai finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione. Per le start-up operanti nel settore dell’agricoltura sociale sarà consentita anche l’erogazione di c ... 🔗Secondo ilfattonisseno.it

Via libera all'Ars alla legge che assegna benefici alle imprese che assumono donne over 50 disoccupate - Via libera all'Ars alla norma che assegna premialità alle imprese che assumono donne over 50 disoccupate. La legge, infatti, attribuisce punteggi aggiuntivi nella valutazione dei bandi e degli ... 🔗Segnala msn.com

Incentivi alle imprese, via libera del Cdm alla riforma - Per ora è una cornice tutta da riempire. La riforma degli incentivi alle imprese, passata in Consiglio dei ministri con la veste di un disegno di legge delega, si concretizzerà solo con l ... 🔗Secondo ilsole24ore.com