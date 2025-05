Impedire a Meta di usare i tuoi dati per l' IA | link diretti per Facebook e Instagram

Meta, il colosso di Facebook e Instagram, si sta avventurando nel campo dell'intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni tra gli utenti. Il principale timore è che l'azienda intenda sfruttare i dati personali degli utenti per addestrare i suoi modelli di IA, sollevando interrogativi sulla privacy e sull'utilizzo dei dati. In questo articolo, esploreremo come difendersi e impedire a Meta di utilizzare le proprie informazioni.

Meta, la gigantesca macchina dietro Facebook e Instagram, ha deciso, come tutte le Big Tech, di tuffarsi a capofitto nel mondo dell’ intelligenza artificiale. Ma c’è un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti: per allenare i suoi modelli di IA, Meta vuole utilizzare i dati personali degli utenti, come foto, post e stories condivisi pubblicamente. La notizia ha scatenato un bel po’ di discussioni, soprattutto in Europa, dove la privacy è sempre stato un tema caldo (mentre negli USA sembra non interessi a nessuno). È davvero possibile opporsi a Metà perché non utilizzi i nostri dati per l'addestramento dell'IA? La risposta è sì, ma bisogna agire in fretta, sapere come muoversi e non cadere in facili allarmismi ed alle bufale... 🔗 Leggi su Navigaweb.net © Navigaweb.net - Impedire a Meta di usare i tuoi dati per l'IA: link diretti per Facebook e Instagram

